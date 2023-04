Investitionen in Immobilien Sparkasse vergibt für Renovierung „Klimakredite“

Inflation, Energiekrise, Lieferkettenstörungen, Heizungsmodernisierung, Zinsanstieg und natürlich auch der Krieg in der Ukraine – Themen, die sich auch auf dem heimischen Immobilienmarkt auswirken. Gleichwohl zieht Sparkassenvorstand Wilfried Röth ein sehr zufriedenes Fazit: „Die Sparkasse Rhein-Maas hat im Jahr 2022 erstmals mehr als 520 Millionen Euro an neuen Darlehen für die Kundschaft zugesagt, davon rund 280 Millionen Euro für Investitionen in neue und bestehende Wohnimmobilien.“