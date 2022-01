Angebot für Immobilien : Mit Thermografie Wärme-Schwachstellen finden

Eine Thermografie macht mit Hilfe von Infrarotkameras die Temperaturverteilungen sichtbar - so lässt sich entweichende warme Luft genau erkennen. Foto: dpa-tmn/TÜv Rheinland/Lga

Kleve Die Sparkasse Rhein-Maas bietet in Kooperation mit einem Spezialisten im Februar dieses Jahres erneut eine Thermografie-Aktion für Immobilienbesitzende an. Was das Angebot kostet und was es beinhaltet.

(RP) Thermografie-Aufnahmen zeigen genau auf, an welchen Stellen eines Gebäudes Wärme entweicht und wo sich Schwachstellen in der Gebäudehülle befinden.

Möglich wird dies durch eine Infrarotkamera, die Aufnahmen im für das menschliche Auge nicht sichtbaren Bereich macht. Flächen, an denen Wärme entweicht, werden bei den Aufnahmen rot oder orange dargestellt. Gut gedämmte Flächen dagegen blau. Mit den angefertigten Infrarotbildern können anschließend Maßnahmen zur Energieeinsparung gezielt geplant werden.

Das Thermografie-Paket können Sparkassenkunden zum Preis von 89 Euro inklusive Mehrwertsteuer pro Objekt beauftragen, ansonsten beträgt der Preis Euro. Dieses beinhaltet neben mehreren Infrarotaufnahmen auch Erläuterungen, Tipps zur Behebung von Schwachstellen und Hinweise zur aktuellen Energiesparverordnung. Anmelden können sich Eigenheimbesitzende und Mieter unter der E-Mail-Adresse thermografie@skrm.de oder unter der Rufnummer 02821 71105557 noch bis zum 31. Januar.

Nach Eingang der Anmeldungen werden dann gezielt Termine in den Morgen- oder Abendstunden vereinbart. Das Gebäude sollte im Vorfeld aufgeheizt sein, um eine bessere Analyse zu ermöglichen.