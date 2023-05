Sparkasse hilft Ehrenamtlern Finanzhilfe für 24 kleinere Museen am Niederrhein

Daneben gibt es eine große Zahl von oftmals sogar ehrenamtlich geführten Einrichtungen: wie an einer Perlenkette ziehen sie sich durch den Niederrhein – es sind viele Kleinode, die das Leben in unserer Region widerspiegeln. Im Jahr 2020 hat die Sparkasse diese „Kleinen Museen“ unterstützt, um gerade ihnen bei der Corona-Pandemie über die schwere Zeit zu helfen. Ein Programm, das sogar in Berlin auffiel und Gefallen fand: ein Filmteam hat im Klever Schuhmuseum und in Manni‘s kleinem Museum in Emmerich gedreht und für den Internetauftritt www.sparkasse.de aufbereitet.