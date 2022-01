Sparkasse hilft im Ehrenamt : Hilfsprogramm für Vereine in Corona-Zeiten

Kreis Kleve Die Sparkasse Rhein-Maas legt ihr in den Jahren 2020 und 2021 ins Leben gerufenes Vereinsförderprogramm „Gemeinsam da durch“ auch zu Beginn des dritten Pandemiejahres erneut auf.

In den ersten beiden Runden hat die Sparkasse eigenen Angaben zufolge so mehr als 170 Organisationen aus ihrem gesamten Geschäftsgebiet mit rund 140.000 Euro geholfen.

„Wir hatten gehofft, langsam zum normalen Vereinsleben zurückkehren zu können, jetzt ist doch noch eine dritte Auflage unseres speziellen Hilfsprogramms erforderlich. In den beiden vergangenen Jahren haben uns die Verantwortlichen in den Vereinen sehr anschaulich die Auswirkungen der Pandemie in Bezug auf das Vereinsleben und die finanziellen Einschränkungen geschildert“, sagt Sparkassenchef Michael Wolters. Vorstandsmitglied Wilfried Röth führt weiterhin aus: „Die Sparkasse betrachtet diese Unterstützung als Teil ihres öffentlichen Auftrages. Das Ehrenamt ist eine wesentliche Stütze der Gesellschaft, ebenso wie die Einrichtungen und Vereine selbst, da ist Solidarität selbstverständlich.“

Gemeinnützige Vereine und Einrichtungen im Geschäftsgebiet der Sparkasse, die durch die Krise vor besondere finanzielle Herausforderungen gestellt werden, können finanzielle Unterstützung aus diesem speziellen Fördertopf beantragen. Ein Antragsformular sowie Informationen gibt es unter www.sparkasse-rhein-maas.de/vereinsfoerderung. Grundlegende Fördervoraussetzungen sind: Sitz und Tätigkeit des Vereins im Geschäftsgebiet der Sparkasse, die Gemeinnützigkeit ist durch das zuständige Finanzamt anerkannt und eine bestehende Geschäftsverbindung zur Sparkasse. Der Antrag kann per Post, über eine Geschäftsstelle in der Nähe oder per E-Mail bis zum 25. Februar 2022 an den Vorstandsstab der Sparkasse Rhein-Maas (E-Mail: vorstandsstab@skrm.de) eingereicht werden.