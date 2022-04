Spaltenschildkröte in Kleve : Erstes Reptil in der Geschichte des Klever Tiergartens

Kleve Eine männliche Spaltenschildkröte ist der neue Stolz des Tiergartens. Denn ein Reptil gab es in Kleve bislang noch nicht.

(ele) Wer beim Tiergarten Kleve in erster Linie an Nutz- und Haustiere denkt, wird sich wundern, denn in der 63-jährigen Geschichte des Zoos gab es weit mehr als das. Aber Reptilien fanden sich im Tiergarten bis her nicht. Bis jetzt. Am vergangenen Dienstag zog eine Spaltenschildkröte nach Kleve.