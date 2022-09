„Beratungsangebote in Gefahr“ : Sozialverbände schlagen Alarm wegen Kürzungen bei Migranten-Hilfe

Kreis Kleve Die Bundesmittel für Migrationsberatung sollen laut Sozialverbänden um 22 Millionen Euro gekürzt werden. Diese schlagen nun gemeinsam Alarm: Im schlimmsten Fall müsste Mitarbeitern gekündigt werden.

Sozialverbände im Kreis Kleve schlagen Alarm: Die Bundesmittel für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer sollen gekürzt werden, wie es nun in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. Und zwar drastisch: Von bisher etwa 79,2 Millionen Euro auf künftig knapp 57,5 Millionen Euro. Diese Zahl sei zumindest dem aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2023 zu entnehmen. Und diese Zahl nehmen die AWO und die beiden Caritasverbände im Kreis Kleve als Träger der MBE sowie der Internationale Bund (IB) als Anbieter der Jugendmigrationsdienste im Kreis Kleve zum Anlass für einen Appell: „Unsere Beratungsangebote sind in Gefahr.“

Zum Hintergrund: Im Kreis Kleve bieten die AWO und die beiden Caritasverbände Migrationsberatung für erwachsenen Zuwanderer an. 2021 wurden insgesamt 1505 Ratsuchende in 5957 Sitzungen von den Trägern beraten. Dafür gibt es kreisweit 3,5 Vollzeitstellen. „Aufgrund der Nachfrage haben wir im letzten Quartal 2021 und seit Juli diesen Jahres zudem noch zusätzliche Stunden durch Ergänzungsanträge abgedeckt“, berichtet Hatice Öksüz, Fachdienstleitung Integration und Migration beim Caritasverband Geldern-Kevelaer. Das spiegelt sich auch in den aktuellen Zahlen wieder. Allein im Jahr 2022 (Stand: 8. September) gab es kreisweit 1536 Beratungsfälle in 5433 Sitzungen.