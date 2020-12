Wirtschaft : Ipsen: Sozialplan soll unterschrieben sein

Demnächst sollen nur noch 155 Arbeitnehmer beim Klever Ipsen-Werk beschäftigt sein. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Beim Klever Ofenbauer Ipsen werden wohl 135 Mitarbeiter entlassen. Es scheint zu einer Einigung zwischen Betriebsrat und Arbeitgebern gekommen zu sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Janssen

Bis in den späten Abend wurde gestern über den Interessenausgleich und Sozialplan für die Mitarbeiter der Firma Ipsen verhandelt. Wie berichtet, will sich der Ofenhersteller von nahezu der Hälfte seiner Belegschaft trennen. Nach Informationen unserer Redaktion soll es zu einer Einigung zwischen Arbeitnehmervertretern und der Geschäftsführung gekommen sein. Der Vorsitzende des Betriebsrats des Klever Werks, Werner Schulte, sagte: „Ich nehme dazu keine Stellung und will zunächst die Belegschaft über die Ergebnisse informieren.“

Nach Angaben von Ipsen sollen von den aktuell 290 Mitarbeitern am Klever Werk 135 entlassen werden. 155 Mitarbeiter will das Unternehmen weiter beschäftigen. Warum Ipsen derartige Einschnitte in einem wirtschaftlich gut aufgestellten Werk vornimmt, erklärt eine Sprecherin des Unternehmens. Der Strukturwandel in den Branchen der Kunden würde das gesamte Marktumfeld treffen und damit auch Ipsen in Kleve. Zusätzlich habe die Corona-Pandemie die Kunden wirtschaftlich schwer getroffen. Darauf nicht zu reagieren, sei verantwortungslos, es würde den Standort gefährden und damit die 155 verbliebenen Arbeitsplätze.

Im Laufe der Verhandlungen kam es immer wieder zu erheblichen Verzögerungen. Bernd Börgers, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, sagte dazu: „Der ganze Prozess war sehr zäh und schwierig. Das habe ich so in meiner langjährigen Arbeit noch nicht erlebt.“ Ständig habe man Personallisten bekommen, die nicht vollständig waren und bei denen der Betriebsrat nacharbeiten musste. Dennoch zeigte sich Börgers nach Abschluss der Gespräche mit der ausgearbeiteten Vereinbarung zufrieden: „Wir haben ein gutes Ergebnis erzielt.“

So wurden unter anderem für 61-Jährige und ältere Mitarbeiter Angebote über eine „Rentenbrücke“ ausgearbeitet. Damit soll den Mitarbeitern die Möglichkeiten geschaffen werden, ohne größere Einbußen in Rente zu gehen. „Die Frage ist, wie viele nehmen das Angebot an. Je mehr davon Gebrauch machen, desto größer ist auch der Betrag, der für die jüngeren Arbeitnehmer noch zur Verfügung steht“, erklärt Börgers. Um die richtige Sozialauswahl zu treffen, müssen sauber geführte Personallisten vorliegen, erklärt der Interessenvertreter.