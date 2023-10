13 Mitarbeiter betroffen Sozialkaufhaus Palette schließt in Kleve und Emmerich

Der Betrieb am Königsgarten in Kleve und an der Steinstraße in Emmerich am Rhein läuft erst einmal ohne Einschränkung weiter. „Bis Ende Oktober nehmen wir weiterhin Sachspenden an, Wohnungsräumungen werden auch darüber hinaus noch angeboten“, sagt Rainer Zeitz, kaufmännischer Direktor der Palette, und ergänzt: „Der eigentliche Räumungsverkauf startet dann am 13. November und endet am 9. Dezember. Im Anschluss werden die Läden leergeräumt.“