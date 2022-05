SOS Kinderdorf : Hilfe für alleinerziehende Eltern

Kleve Bei der Maßnahme „Aktivcenter Erziehende“ geht es darum, dass die Teilnehmer Entlastung und auch eine berufliche Perspektive erlangen.

„Wenn am 8. Mai wieder weltweit Muttertag gefeiert wird, sollten wir vor allem an Alleinerziehende denken“, sagt Julia Blind vom SOS-Kinderdorf Niederrhein. Denn vor allem diese Mütter habe Corona in den vergangenen zwei Jahren vor große Herausforderungen gestellt: Fehlende Kinderbetreuung, Homeoffice, Homeschooling, Einkommenseinbußen, ständige Überlastung und mangelnde berufliche Perspektiven. Mit welchen Schwierigkeiten Alleinerziehende auch nach der Pandemie zu kämpfen haben, wie sie ihre Handlungsfähigkeit stärken und damit ihre berufliche Zukunft gestalten können, weiß die diplomierte Sozialpädagogin vom Programm „Aktivcenter Erziehende“ des SOS-Kinderdorfes Niederrhein. Sie betreut dort überwiegend Mütter, deren Alltag sich in den zurückliegenden Monaten ausschließlich um Kinder gedreht hat. In Planung sind Aktivitäten für geflüchtete Mütter aus der Ukraine, die, jetzt in Deutschland angekommen, häufig alleine Sorge tragen für ihre Kinder.