Schullandschaft : Zu wenig Anmeldungen an der Realschule in Kalkar

Zu wenig Anmeldungen an der Realschule in Kalkar

Am Kalkarer Jan-Joest-Gymnasium meldeten sich 72 Schüler an. Foto: van Offern, Markus (mvo)

KALKAR Die Hälfte der Schüler der Realschule Kalkar kommt von außen, die Konkurrenz der Gesamtschulen ist ein Problem. Aber auch viele Kalkarer entscheiden sich für eine andere Schule.

Stechling hat nicht die Befürchtung, dass die Aufsichtsbehörde diese Genehmigung versagen wird. Schließlich können nicht alle Schüler aufs Gymnasium, und eine andere weiterführende Schule (etwa eine Hauptschule) hat Kalkar nicht mehr. Hingegen sind in den vergangenen Jahren mehrere Gesamtschulen in der Umgebung gegründet worden, und das ist das Problem: Von Beginn an (Gründung vor etwa 20 Jahren) war die Realschule Kalkar darauf ausgelegt, Kinder aus der Nachbarschaft aufzunehmen, da das kleine Kalkar seine Schulen nicht nur mit eigenen Kindern füllen kann. Die Gemeinde Bedburg-Hau, die früher viele Schüler nach Kalkar schickte, orientiert sich nun Richtung Klever Gesamtschulen. Und die Uedemer melden sich gerne in Goch oder Xanten an.