Befürchtung von Bürgern Sorgen die neuen Osterfeuer-Regeln in Kleve für Chaos?

Bei den Osterfeuern in Kleve wird es in diesem Jahr eine entscheidende Änderung geben: „Nachdem in den vergangenen Jahren vermehrt Auflagen missachtet wurden, werden in diesem Jahr nur öffentliche Osterfeuer zugelassen“, heißt es aus dem Rathaus. Waren private Osterfeuer nach dem geltenden Ortsrecht in Kleve zwar bisher schon untersagt, wurden sie stets geduldet. Das ist 2023 anders. Jeder, der ein Osterfeuer anmeldet, muss eine öffentlich zugängliche Veranstaltung planen – und die werde dann auch auf der Internetseite der Stadt sowie in den sozialen Medien auf den städtischen Kanälen veröffentlicht.