Intensivmedizin : Intensive Behandlung nötig

Kreis Kleve Zwei Drittel der Intensivbetten werden derzeit nicht genutzt, viele Patienten müsen auf ihre OP-Termine warten. Nicht jeder Patient kommt damit gut klar, auch einige Ärzte sind besorgt.

(nik) Während die Behörden darauf warten, dass es in Kürze zu einer großen Anzahl schwer erkrankter Corona-Patienten kommt, die intensiv behandelt werden müssen, mehren sich die Stimmen derjenigen, die auch auf andere Bedürfnisse hinweisen. Nicht zuletzt Mediziner, die ihre besorgten Patienten beruhigen müssen, machen darauf aufmerksam, dass es zahlreiche Menschen gibt, die in dieser Zeit auf Operationen warten müssen, die vielleicht akut nicht lebenswichtig sind, aber es (etwa zur Klärung bei Krebsverdacht) werden könnten. Die Intensivstationen bleiben in dieser Phase zu zwei Dritteln ungenutzt, weil die Krankenhäuser auf den „Tag X“ warten, an dem massenhaft Corona-Patienten intensivmedizinisch behandelt werden müssen.

Die RP fragte das Klever Karl-Leisner-Klinikum an, warum man die Intensivbetten so lange frei halten muss, ob die leitenden Ärzte mit den Regelungen und verschobenen OPs einverstanden seien, wie viele Corona-Patienten derzeit aufgenommen sind und wie viele maximal intensivmedizinisch versorgt werden könnten. Die Antworten aus der Pressestelle: „Die Bundesregierung und die Bundesländer haben die Krankenhäuser in Deutschland aufgefordert, sich auf die Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch Covid-19 vorzubereiten. Es sollen vor allem freie Kapazitäten für die akute Grundversorgung und auf den Intensivstationen geschaffen werden. Dieser Aufforderung folgen wir. In den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums werden deshalb keine elektiven verschiebbaren Operationen durchgeführt. Die ambulante Versorgung haben wir in vielen Bereichen eingestellt. Ausnahmen sind unter anderem Notfallambulanzen, onkologische Patienten, Kinder. Unaufschiebbare Behandlungen und Operationen würden weiterhin durchgeführt. Die Beurteilung obliegt den behandelnden Klinik-Ärzten.“