Fernseh-Gala : Gregor Gysi wird in Kalkar ausgezeichnet

Gregor Gysi wird in Kalkar ausgezeichnet

Am 25. April kommen wieder viele Stars und Sternchen nach Kalkar. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kalkar Ralph Siegel, Gregor Gysi, Rosi Mittermayer und Christian Neureuther zählen zu den Preisträgern der Gala „Goldene Sonne“ am Samstag, 25. April. Tony Christie und Anna Maria Kaufmann treten im Showprogramm auf.

(nik) Die bisherigen Veranstaltungen kamen bestens an, also sollte auch die „Goldene Sonne“ 2020 wieder ein Highlight im Wunderland-Jahreskalender werden. Die Gäste dürfen sich auf namhafte Gäste aus Politik, Gesellschaft und Sport freuen, Musiker vergangener Zeit und Stars und Sternchen von heute werden die Bühne erobern. Die große Event-Halle des Messezentrums wird am 25. April einmal mehr Location einer sehenswerten Gala sein. Und das Publikum des Werbe-Fernsehsenders „Sonnenklar TV“ wird, sofern es nicht vor Ort ist, alles live von zu Hause aus miterleben.