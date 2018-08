Sommertour der WfG besucht Wunderland

Kreis Kleve Seit Jahrzehnten steht der als Schneller Brüter gedachte Komplex nicht für Atomkraft, sondern für Freizeit. Die Kreis-Wirtschaftsförderung besuchte das Wunderland auf ihrer Sommertour. Ein Thema: die Ankündigung des Verkaufs.

Wie berichtet, hat der Inhaber des Komplexes, der Niederländer Henny van der Most, Fachkreise schon seit einiger Zeit wissen lassen, dass er einen Nachfolger für sein Niederrhein-Projekt sucht. „Herr van der Most ist 68 Jahre alt, da darf man darüber nachdenken, sich zurückzuziehen“, findet Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. Seine Kinder wollen das Unternehmen nicht übernehmen, deshalb möchte er verkaufen – bald oder in einigen Jahren. Für 18 Millionen Euro, die van der Most sich erhofft, gäbe es 1000 Hotelbetten, einen Freizeitpark, ein vielfach nutzbares Außengelände, Tagungsräume und Messehallen. Alles läuft derzeit gut, gerade die Übernachtungszahlen dürften aber gerne noch deutlich steigen, sagte Groot Obbink.

Han Groot Obbink, auch Vorsitzender des Werberings „Kalkar aktiv“ und des Deutschen Hotel- und Gaststätenverbandes Dehoga im Kreis Kleve, ist besonders froh darüber, wie gut „sein“ Unternehmen in die Reihe der anderen Kalkarer gastronomischen Betriebe passt. „Wir nehmen uns nichts weg, sondern helfen uns gegenseitig. Gemeinsam haben wir schöne Veranstaltungen wie ,Kalkar genießen’ oder den ,Sommer in der Stadt’ entwickelt.“ Nicht zuletzt, weil die Werbegemeinschaft unter Groot Obbink so umtriebig geworden ist, wünschen sich die Verantwortlichen im Rathaus sehr, „dass uns Han Groot Obbink erhalten bleibt“ (Ketteler). Der lässt seine eigene Person in dieser Frage außen vor, ist aber überzeugt davon, dass, wer immer künftig zu sagen haben wird, die Ausrichtung Freizeit/Tourismus fortbestehen wird. Und damit auch weiterhin viele Arbeitsplätze auf dem Gelände bestehen bleiben werden. Beim Rundgang durch die verschiedenen Bereiche des Wunderlands zeigte Groot Obbink, dass die kaum genutzten Tennisplätze einer weiteren Messehalle weichen könnten, verwies auf das frühere Reaktorgebäude, in dem Platz für Wellness, ein Schwimmbad und weitere Zimmer wäre, zeigte von der Beach-Bar zum Rheinufer, an dem ein Schiffsanleger neue Gäste bringen könnte. Ein Indoor-Spielplatz und ein Shopping-Bereich sind weitere Ideen, die auf Umsetzung warten. Wenn den jemand mit richtig viel Geld kommt.