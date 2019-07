Wasserburg : Den Sommer malen bei 40 Grad

Einer der Dozenten der Sommermalschule, Hans-Ulrich Kekow (2. von links), mit Teilnehmern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Zum 37. Mal veranstaltete die Wasserburg Rindern ihre zehntägige Sommermalschule. Insgesamt 20 Teilnehmer brachten trotz der Rekord-Hitze zahlreiche Werke in Aquarell, Acryl und auch als Druck hervor.

. „40° Diese Kuh sucht das Eis!“ So betitelte Manuel Brüx, einer der drei Dozenten der 37. Sommermalschule auf der Wasserburg in Rindern, einen seiner Linolschnitte. Eine lustige Kuh ist darauf zu sehen, und so wie sie sehnten sich auch die 20 Teilnehmer des zehntägigen Malkurses nach etwas Abkühlung. Trotz der Temperaturen um die 40 Grad hatten sie in der Seminarwoche eine beachtliche Anzahl von Werken in Aquarell, Acryl oder als Druck hervorgebracht.

„Wir sind diesmal wegen der Hitze nicht in die Natur gegangen, haben mehr nach Vorlagen gearbeitet“, sagte Dozent Hans-Ulrich Kekow, der die Aquarell-Gruppe geleitet hatte. Die Ergebnisse zierten die Wände des Arbeitsraums oder waren noch in Arbeit. „Ich male heute zum ersten Mal Enten“, sagte Margarete Paschen. Mit viel Bedacht setzte sie die Entengruppe der Vorlage auf ihrem eigenen Blatt um und wählte für den Lichteinfall ein zartes Rosa. Zum dritten Mal nahm die ehemalige Kunstlehrerin an der Sommermalschule teil und war begeistert: „Das ist außerordentlich prima hier, man hat Ruhe, lässt die Seele baumeln und lernt obendrein noch etwas“, sagte sie.

info Den grauen Tagen Farbe geben im November Wasserburg Seit über 60 Jahren ein Bildungs- und Tagungshaus in Trägerschaft des Bistums Münster. Die Sommermalschule findet jährlich im Juli statt.



Malschule Eine weitere Malschule ist vom 25. bis 29. November und hat den Titel: „Den grauen Tagen Farbe geben“. Die Teilnahme umfasst neben dem Kurs Unterkunft und volle Verpflegung und kostet 395 Euro (Einzelzimmer) oder 355 Euro (Doppelzimmer).

„Man taucht einfach ab“, schwärmte auch Birgit Jansen aus Wesel. Das Entenmotiv war gleich mehrmals auf der Präsentationswand zu sehen. So auch eine Vase mit blauen Hortensien oder eine kleine Bauernkate in niederrheinischer Landschaft. Jeder Teilnehmer hatte die Vorlagen auf seine Weise umgesetzt. „Diese Vielfalt begeistert“, so der Dozent. Zwei der 20 Teilnehmer hatten sich für den mehrfarbigen Druck bei Manuel Brüx entschieden. „Wir haben die sogenannte verlorene Platte erarbeitet“, erklärte Brüx. Dieses Konzept, aus nur einer Linolplatte einen mehrfarbigen Druck herzustellen, werde Pablo Picasso zugeschrieben. Die Vorgehensweise müsse genau geplant werden, mit jedem Druck werde immer mehr herausgeschnitten, und jeder einzelne Schritt bringe ein Unikat hervor.

Bruno Warnecke aus Herne war Teilnehmer dieser Gruppe. Seine selbst entworfenen Motive waren surrealistische Szenerien: ein Gebäude, dessen Treppen nirgendwohin führen, ein Gewölbe dargestellt als optische Täuschung, eine Geigerin in verfremdeter Perspektive. „Meine Bilder sollen Geschichten erzählen. Der Betrachter soll einen neuen Blick auf die Wirklichkeit bekommen“, erklärt Warnecke.