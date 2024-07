Es geht wieder los Das ist der Sommerleseclub der Stadtbücherei Kleve

Die Anmeldung erfolgt persönlich in der Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32. Der Einstieg und die Anmeldung ist während der gesamten Ferien möglich. Die Teilnahme ist sowohl einzelnd als auch im Team (bis zu fünf Personen) und in jedem Alter möglich. Und auch in diesem Jahr bietet der Sommerleseclub wieder eine Vielzahl an Veranstaltungen für Leser jeden Alters. Neu im Programm sind unter anderem ein Manga-Zeichenworkshop, Zauberunterricht und ein Nachmittag mit der Feuerwehr. Zudem kehrt der im vergangenen Jahr bereits beliebte Buchcovergestaltungs-Workshop zurück ins Programm. Die Logbücher dürfen gerne kreativ gestaltet werden.