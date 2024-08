Heißester Tag des Jahres Erreicht die Hitzewelle auch den Niederrhein?

Rollt auf den Kreis Kleve in den nächsten Tagen eine klassische Hitzewelle zu? Der Volksmund könne davon durchaus sprechen, der Klever Hobby-Meteorologe Hubert Reyers aber verweist auf die meteorologische Definition: „Für eine Hitzewelle müssten wir drei Tage über 30 Grad haben – und das wird so nicht kommen.“ Aber: Es wird in den nächsten Tagen deutlich heißer. Denn ein Hochdruckgebiet übernimmt ab Samstag die Regie übers Wetter. Endlich, dürften viele sagen.