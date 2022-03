Benefiz-Aktion : Solibrot aus Kleve hilft Straßenkindern in Indien

Bäcker Christian Heicks (3.v.l.) mit Kindern und Erziehern aus der Pfarrei Mariä Himmelfahrt. Foto: Bistum Münster

KLEVE Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt arbeitet mit der Bäckerei Heicks&Teutenberg zusammen. Einnahmen aus dem Brotverkauf werden gespendet.

Frieda, Henry und Linus sind schon ganz aufgeregt. In den kommenden Tagen lernen die drei Kinder, die eine Kita der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Kleve besuchen, die Bedeutung des Teilens kennen. Dazu arbeitet die Pfarrei mit der Bäckerei Heicks&Teutenberg zusammen, die ihr Rübli-Brot kurzerhand zum „Solibrot“ erklärt hat und pro Brot Geld an das Projekt „Butterflys“ der Hilfsorganisation Misereor spendet.

Verbundleiterin Ellen Rütter erklärt den Hintergrund der Aktion: „Die Kinder in unserer Kita erfahren bereits täglich, beim gemeinsamen Essen und Spielen, wie wichtig es ist, miteinander zu teilen. In unserer Gesellschaft und auch in vielen Kindertagesstätten treffen unterschiedliche Nationali­täten, Sprachen und Religionen aufeinander. An diese Grunderfahrung der Kinder wollen wir anknüpfen.“

Eigentlich waren mit der Bäckerei noch viele weitere Aktionen geplant, die aufgrund der anhaltenden Pandemie aber nicht möglich waren, wie auch Bäcker Christian Heicks bedauert. Zumindest aber werden die Kinder mit seiner Unterstützung am Samstag, 9. April, mit einen Stand am Elsa-Brunnen Palmvögel und Hefezöpfe gegen eine Spende abgeben. Außerdem haben die Kinder Trommeln gebastelt, die sie ebenfalls anbieten. Palmvögel gibt es zudem am Wochenende des 9. und 10. April vor und nach den Gottesdiensten in allen Kirchen der Pfarrei Mariä Himmelfahrt gegen eine Spende von mindestens zwei Euro.