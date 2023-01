Messe in Berlin So zeigt sich der Niederrhein auf der Grünen Woche

Am Stand von Agrobusiness in der NRW-Halle werden die Besucher aufgefordert, unter dem Motto „Wir lieben Blumen vom Niederrhein“ Grüße zu verschicken, und in der Blumenhalle erstrahlt der Frühling mit vielen Frühblühern aus der Anbauregion Niederrhein. Am Stand herrscht immer gute Stimmung bei Musik und leckeren Köstlichkeiten, versichern die Vertreter aus der Heimat.