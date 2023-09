Klever Diskothek Limit Forever Young

Nostalgiefrei sind Geschichten aus der Vergangenheit nie. Eine besondere Rolle spielt dabei die Heranwachsendenzeit. Wenn es um die ersten Schritte ins Nachtleben geht. Vorbei das Alter, in dem Abba noch zusammengeklebt wurde. Als der Eintritt in die Nacht Fahrt aufnahm, veränderte sich das Äußere rapide mit. Entweder Pollunder, Stoffhose und weiße Schuhe. Oder die Kleidung war dunkel und das Gel von L‘Oréal. Die Rebellion in der Provinz begann.