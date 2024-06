Fünf Objekte vorgestellt So wird der Tag der Architektur im Kreis Kleve

Inspiration von neuer und erneuerter Architektur – das bietet in diesem Jahr wieder der „Tag der Architektur“: 153 neue Wohnhäuser, Quartiere, Privatgärten und Parks in 83 Städten und Gemeinden stehen am 29. und 30. Juni für Besucher offen, darunter auch fünf im Kreis Kleve: Vier Objekte in Kleve stehen im Fokus, eines in Keppeln. Die Klimaschutzsiedlung Spyckstraße, die Sanierung und Erweiterung der Gesamtschule am Forstgarten, das Pfarrzentrum St. Mariä Himmelfahrt und das Familiencafé des SOS Kinderdorfs. In Keppeln lenkt der Aktionstag den Blick auf die Umnutzung des ehemaligen Pfarrhauses in einen Kindergarten.