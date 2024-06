Freier Eintritt für Kinder So wird der Sommer in Arcens Schlossgärten

Auch das Veranstaltungsprogramm verspricht einen unterhaltsamen Sommer. Sommerhighlight ist das Kunstwochenende am 20. und 21. Juli, an diesem Wochenende arbeiten verschiedene Künstler live in den Gärten. Wer schon immer einmal einem Künstler bei seiner Arbeit zuschauen wollte, hat dann die Gelegenheit: Maler, Bildhauer, Keramik-Künstler und Glaskunsthandwerker zeigen ihre Werke und arbeiten mitten im Park an ihren Kunstwerken.