Glühwein, Handwerk und Co. So wird der Nikolausmarkt rund um die alte Kirche in Hau

Um 18 Uhr werden die Preise der Tombola ausgelost. Der Erlös aus dem diesjährigen Losverkauf geht an den Förderverein St. Antonius alte Kirche Hau und wird für Renovierungsarbeiten in und an der alten Kirche genutzt. Der Nikolaus besucht den Markt an allen drei Tagen sobald es dunkel wird und verteilt kleine Leckereien an die Kinder.