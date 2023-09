Zwei Tage Schnäppchenjagd So wird der „Mega-Trödelmarkt“ in Kalkar

Am 30. September und 1. Oktober gibt es wieder viel zu entdecken am Wunderland Kalkar. Der Veranstalter Don Events organisiert den „Mega Trödelmarkt“ in der Halle des Messe- und Kongresszentrums. Verkäufer aus Deutschland und den Niederlanden bieten an rund 300 Ständen ihre Ware an. Wer mag, kann also wieder stundenlang herumschlendern und die nostalgischen Schätze durchstöbern, immer auf der Suche nach seltenen Vintage-Stücken. Die ein oder andere Anekdote zum besonderen Fundstück wird es sicherlich kostenlos oben drauf geben. In der Catering-Ecke können Kaffee und Snacks erworben werden. Die Kleinsten vertreiben sich die Zeit auf der Hüpfburg.