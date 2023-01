Alle Infos für Zelt und Zug So wird der Karneval in Kleve

Prinzenkostümball Am Samstagabend, 18. Februar, schließt sich der Prinzenkostümball an. Das Festzelt öffnet um 18.11 Uhr. „Der Kartenverkauf läuft besser als in den vergangenen Jahren“, sagt Karnau. Das liegt wohl vor allem an Stargast DJ Ötzi. Tickets für 24 Euro gibt es online oder an der Abendkasse.