Arbeiten laufen weiter : So wird der Herbst im Klever Tiergarten

Kleve Während sich die Tiere auf die kalte Jahreszeit vorbereiten, geht der Betrieb auch hinter den Kulissen kräftig weiter. Wie der Herbst im Klever Tiergarten Einzug hält.

„Während es sich die Erdmännchen unter ihrer Wärmelampe so richtig gemütlich machen, sind unsere Damhirsche hervorragend an die kälteren Wochen angepasst und blühen jetzt in ihrer Brunftzeit so richtig auf.“ Weiter geht es zu den Polarfüchsen. „Polarfüchse sind die einzigen Hundeartigen, die ihre Fellfarbe im Laufe des Jahres verändern. Und so konnte man im Sommer sehr schön unsere grauen Polarfüchse erleben und sieht jetzt, wie das Fell allmählich wieder heller wird“, sagt Polotzek. Frostschäden sind bei ihnen im niederrheinischen Winter eher nicht zu befürchten: „Mit ihrem dichten Fell können sie sogar Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius aushalten und versinken dank der vielen Haare an ihren Pfoten nicht so schnell im tiefen Schnee.“