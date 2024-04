„Tier & Trödel“ So wird der große Kindertrödelmarkt im Klever Tiergarten

Die Gebühr für einen drei Meter breiten Stand beträgt 9,50 Euro und beinhaltet den Eintritt für jugendliche Aussteller. Begleitende Eltern (bei Kindern unter 14 Jahren ist eine Begleitperson zwingend erforderlich), Großeltern, Geschwister und Freunde bezahlen den normalen Eintritt. Am Trödeltag werden die Aussteller gebeten, sich um 8.30 Uhr an der Kasse einzufinden. Hier werden die Standgebühr und der Eintritt erhoben und die Standplatznummer zugewiesen. Die Trödelware und die Standausrüstung sollten dabei so verpackt sein, dass sie in Kisten und Kästen auf eigenen Bollerwagen, Schub- oder Sackkarren transportiert werden können, da es nicht möglich ist, mit dem Auto die Standplätze anzufahren. Ein Tisch ist selbst mitzubringen.