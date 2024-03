Marktwochenende in Kleve So wird der Frühlingsmarkt im Café im Gärtchen

Der Frühlingsmarkt findet sowohl im Saal als auch im Innenhofbereich des Cafés (Adresse: Spicker 45 in Kleve-Keeken) statt und ist für jede Wetterlage gerüstet. Parallel zum Frühlingsmarkt ist am Wochenende natürlich auch das Bauernhofcafé geöffnet. Wer möchte, kann mit Voranmeldung vorab im Café frühstücken, bevor er die Stände des Frühlingsmarktes erkundet. Anmeldungen für das Frühstück nimmt das Café im Gärtchen telefonisch unter 02821 30638 oder per E-Mail an info@cafe-im-gaertchen.nrw entgegen.