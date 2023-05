Von Comedy bis Kino So wird das Sommerprogramm am Aussichtsturm in Kleve

Der nächste Termin des „Sommerprogramm“ am Turm ist am Dienstag, 23. Mai, 20 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr. Es ist eine Preview, ein „Vorgucken“ eines neuen Kabarettprogramms, das nach den Reaktionen des Turmpublikums bei Bedarf noch einmal geändert werden könnte. „Seid live dabei am Turm, wenn René Steinberg die ersten Nummern seines neuen Programms präsentiert“, wirbt Bruno Schmitz. Und fügt an: „Entscheidet mit, was ins neue Programm kommt“. Denn je nachdem, wie das Publikum reagiert, wird noch einmal rangegangen ans Programm, verrät der Kuturmanager. „Radikale Spaßmaßnahmen – die Welt ein bisschen besser lachen“ soll das heißen. Der Abend kostet 17,50 Euro, Karten gibt‘s bei Hintzen in der Buchhandlung Hagsche Straße oder im Kulturbüro Niederrhein an der Nimweger Straße.