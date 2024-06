Alte Schätzchen So wird das Oldtimer-Treffen in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · Oldtimer-Liebhaber kommen am 30. Juni an der Antoniterstraße in Bedburg-Hau auf ihre Kosten. Es wird wie mit etwa 150 bis 170 Pkws, Motorrädern und mehr gerechnet. Worauf sich Besucher freuen können.

12.06.2024 , 05:15 Uhr

Bei dem Treffen zeigen Liebhaber von Oldtimern ihre Schätzchen – ganz zur Freude der Besucher. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Peter Nienhuys