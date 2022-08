Start am 16. September : So wird das Oktoberfest 2022 in Kleve

Ohne sie wäre das Klever Oktoberfest nur halb so schön: Die original Fetzentaler spielen an allen sechs Veranstaltungstagen im Festzelt. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve Am neuen Standort an der Pannofenstraße werden an drei Wochenenden insgesamt 12.000 Besucher erwartet. Es wird etwas gemütlicher als gewohnt zugehen, denn das große Festzelt passte nicht auf den Platz. Auch sonst gibt es einige Neuerungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Cattelaens

An drei Wochenenden darf in Kleve nach Bayern-Art gefeiert werden: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet erstmals wieder das Oktoberfest statt. Es gibt nicht nur einen neuen Standort, sondern auch sonst läuft in diesem Jahr einiges anders als gewohnt.

Noch stehen Bagger auf dem Gelände der ehemaligen Autoverwertung Bettray an der Pannofenstraße. Sie haben den Boden geebnet – die Grundvoraussetzung dafür, dass das Oktoberfestzelt aufgebaut werden und am 16. September die große Gaudi starten kann. Dabei wird es an den einzelnen Tagen bis zum 1. Oktober etwas gemütlicher im Festzelt zugehen als sonst, denn das Zelt ist kleiner geworden. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Standort gegenüber dem Bahnhof nicht mehr zur Verfügung steht. „Das große Festzelt aus den vergangenen Jahren kann in Kleve derzeit nirgendwo realisiert werden“, sagt Nathalie Karnau vom Veranstalter Kle-Event. Während in das große Festzelt 2750 Gäste passten, finden dort in diesem Jahr nur 2100 Menschen Platz. Dafür wurde die Dauer der Veranstaltung von zwei auf drei Wochenenden ausgedehnt. Das wiederum sorgt dafür, dass insgesamt 12.000 statt bisher 11.000 Besucher erwartet werden.

Info Premiere in Kleve im Jahr 2013 Historie 2013 ging zum ersten Mal ein großes Oktoberfest in Kleve über die Bühne. Damals wurde die Veranstaltung vom Gocher Georg van den Höövel mit seiner Veranstaltungsagentur „gordion“ organisiert. Seit 2015 wird das Oktoberfest in Kleve von Kle-Event durchgeführt, zunächst unter Bernd Zevens, inzwischen ist Christian Nitsch Geschäftsführer. Tickets Eintrittskarten für das Oktoberfest 2022 gibt es online unter www.kle-event.de und (falls nicht ausverkauft) an der Abendkasse an den Veranstaltungstagen.

Voraussetzung ist, dass der Veranstalter alle Tickets verkaufen kann. Dafür sieht es bislang gut aus: Mehr als 4000 Tickets aus den vergangenen beiden Jahren wurden bis heute nicht zurückgegeben und können nun für das Jahr 2022 eingetauscht werden. „Die Samstage sind an allen drei Wochenenden schon so gut wie ausverkauft, es gibt noch einige Restkarten, dann allerdings für weniger gut nachgefragte Plätze“, sagt Karnau. Für die Freitage gibt es noch genügend Karten unter www.kle-event.de.

Nathalie Karnau vom Veranstalter Kle-Event und Daniel Quartier, der mit seiner Metzgerei das Essen zubereitet, freuen sich schon auf den Start am 16. September. Foto: Marc Cattelaens

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 21,10 Euro. Getränke kommen extra, Eine Maß Bier (1 Liter) kostet 11,20 Euro; Wertmarken können im Zelt erworben werden. Auch die Speisen sind nicht im Eintritt enthalten. Den Getränke-Ausschank übernimmt Kle-Event, die das Oktoberfest seit 2015 ausrichten. Für das Essen ist erstmalig die Metzgerei Quartier verantwortlich. Es gibt klassisch-bayerische Gerichte wie Haxe mit Kartoffelpüree und Sauerkraut (14 Euro) sowie Leberkäse (um die 10 Euro), aber auch eine vegetarische Alternative. Neu im Angebot ist der Leberkäseburger mit Spiegel und Senfsoße. Wer lieber Pommes mit Currywurst mag, für den steht das CurryQ-Mobil von Quartier auf dem Außengelände parat.

Ansonsten greift das altbewährte Konzept: Die Fetzentaler spielen an allen sechs Abenden Live-Musik, es gibt eine Cocktailbar und ein Außengelände mit Terrasse und VIP-Boxen im Zelt. Den Fassanstich übernimmt am Freitag, 16. September, um 18 Uhr Bürgermeister Wolfgang Gebing. Der Vorplatz ist an den sechs Veranstaltungstagen ab 16.30 Uhr zugänglich, das Zelt öffnet um 17 Uhr, Beginn ist um 18 Uhr. Im Zelt darf jeweils bis 24 Uhr ausgelassen gefeiert werden, die Terrasse ist noch bis 1 Uhr geöffnet. Parkplätze stehen rund um das Gelände zur Verfügung.