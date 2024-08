Alte Schätzchen im Mittelpunkt So wird das große Oldtimer-Traktor-Treffen in Bedburg-Hau

Der Wandel der Zeit und die zunehmende Technisierung der Arbeitsmaschinen ist auch in der Landwirtschaft nicht spurlos vorüber gegangen, und so sind die Schlepper und Landmaschinen, mit denen früher die Arbeiten auf dem Acker bewältigt wurden, längst zu begehrten Sammelobjekten geworden. Eine Gelegenheit, diese historischen Maschinen der Feldarbeit zu besichtigen und dabei auch einen Einblick in alte Produktionsweisen und Ernteverfahren zu gewinnen, gibt es am Samstag und Sonntag, 17. August und 18 August, in der Zeit von 10 bis 18 Uhr auf der Triftstraße 6 in Bedburg-Hau.