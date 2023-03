Jahresprogramm vorgestellt Neues Gartenfestival in Moyland angekündigt

Info

InstaWalk Am Samstag, 22. April, um 15 Uhr bietet das Museum einen „InstaWalk“ durch die Ausstellung „Isaac Chong Wai im Dialog mit Joseph Beuys – Das Ende des Wachstums / The End of Growth“ an. Das Programm richtet sich an Instagram-Nutzer, die ihren Account mit Beiträgen aus dem Bereich Kunst aufwerten möchten. Die Künstlerische Direktorin Antje-Britt Mählmann und Isaac Chong Wai führen in englischer Sprache durch die Ausstellung.