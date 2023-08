Spirituelles Musikfestival So wird „Gardens of Babylon“ direkt hinter der Grenze

Am Freitag startet das Festival und geht dann bis Montag, 4. September. Die Veranstalter beschreiben die Festivalatmosphäre als herzlich und familiär – Seelen aus aller Welt will man mit dem Programm berühren. Auf der Suche nach dem neuen Veranstaltungsort wurde viel Wert auf eine idyllische Kulisse gelegt, die man in dem Urlaubs- und Campingpark in Wanroij mit grünen Wiesen, einem See und Wald gefunden zu haben glaubt.