„Indian Summer“ am Niederrhein So wird das „Art of Eden“-Festival in Moyland

„Art of Eden ist eine Symbiose von Gartenkunst und besonderen Genussmomenten“, erklären die Organisatoren. Zusammen mit dem Moyländer Schlossambiente ergebe das den perfekten „Indian Summer“ am Niederrhein. „Art of Eden ist eine Entdeckungsreise durch die bunte, herbstliche Landschaft und eröffnet den Besuchern faszinierende wie überraschende Perspektiven.“ Roswitha Albrecht vom Veranstaltungsteam Schloss Moyland fügt hinzu: „Bei einem Herbstmarkt denkt man auch an den Indian Summer: das Licht, die Stimmung, die Farben der Bäume. Da bietet es sich an, so etwas im Schlosspark zu veranstalten, in Verbindung mit leckerem Essen und Trinken. Das passt perfekt zusammen.“