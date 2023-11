Online-Portal und Info-Veranstaltung So wirbt die Stadt Kleve für die Landesgartenschau

Info

Internet Die Stadt Kleve stellt ihre Pläne auf der Internetseite www.kleve.de/laga29 vor.

Informationsveranstaltung Am Samstag, 11. November, lädt die Stadt für 14 Uhr in das Audimax der Hochschule Rhein-Waal ein. Neben der reinen Information über eine mögliche Landesgartenschau in Kleve wird die Veranstaltung die Möglichkeit bieten, sich mit eigenen Ideen aktiv an der Bewerbung zu beteiligen.