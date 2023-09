In der Innenstadt So will die Stadt Kleve Touristen mehr Orientierung bieten

Wie finden sich Tagestouristen in Kleve zurecht? Eher schlecht, meint ein Klever Bürger. Daher richtete er einen Antrag an die Stadt, wonach diese zwei LED-Videowände im Innenstadtbereich aufstellen möge. „Durch die Installation sollen Besucher und Einheimische auf Veranstaltungen in unserer Stadt aufmerksam gemacht werden, um die Aufenthaltsqualität weiter voranzutreiben“, so heißt es in dem Antrag. „Der Veranstaltungskalender der Stadt wird auf diese einfache Weise digitalisiert und erreicht auf diese Art mehr Menschen als ein analoger Kalender.“ Als Aufstellungsorte nannte der Mann die Ecke Kavariner/Große Straße, den Marktplatz An der Linde, das Bahnhofsumfeld sowie den Fischmarkt.