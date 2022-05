Deutsche Meisterschaften im Baumklettern : Solche Veranstaltungen braucht Kleve häufiger

Meinung Kleve Die Deutschen Meisterschaften im Baumklettern fanden am Wochenende in Kleve statt. Das war nicht nur spannend zu beobachten, sondern machte auch Lust auf mehr Veranstaltungen im Moritzpark.

Auch bei den Klever Bürgern hätte das Treffen mehr Resonanz verdient gehabt. Bei freiem Eintritt und Volksfeststimmung gab es schließlich nicht nur professionelle Kletterer in schwindelerregender Höhe zu sehen, sondern auch einen Mikrokosmos von Menschen aus ganz Deutschland, die man so nicht häufig in Kleve antrifft.

Organisiert wurden die Meisterschaften vom Verein ISA Germany, der Deutschen Baumpflege-Gesellschaft. Los ging es schon am Donnerstag, am Samstag fand dann das große Finale in der Parkanlage neben dem Kreishaus in Kleve statt. Im Kern ging es für die Finalisten darum, in einer halben Stunde so viele Stationen eines im Baum installierten Parcours zu schaffen, wie möglich. Das sorgte nicht nur für teils spektakuläre Bilder, auch für Laien waren die unterschiedlichen Techniken schnell zu erkennen – mitfiebern garantiert.