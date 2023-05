1000 Teilnehmer aus ganz Europa So waren die „Dance Stars Competitions“ in Kalkar

Kalkar · Zur Europameisterschaft in modernem Tanz, Ballett und Contemporary trafen sich rund 1000 Sportler in Kalkar. Was es auf der Bühne – und daneben – zu sehen gab.

29.05.2023, 15:46 Uhr

Auf der Bühne gab es teils akrobatische Vorführungen. Die Tänzerinnen und Tänter kamen es Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Slowakei, Zypern, Ukraine, Großbritannien und Polen. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Von Antje Thimm

Vier Tage lang „wehte“ durch die Messehallen des Kalkarer Wunderlands ein starker Sportsgeist. Am Pfingstwochenende fanden dort die europäischen Meisterschaften „Dance Stars Competitions“ statt. Rund 1000 Teilnehmer im Alter von sechs bis 25 Jahren aus neun verschiedenen Ländern kämpften um die ersten Plätze in ihren Altersklassen. Es ging um die Disziplinen klassisches Ballett, Jazz, moderner Tanz, Contemporary, Showtanz und weitere offene Stile.