Bilder vom Festival Ganz viel Atmosphäre bei „Rock am Kreis“ in Kranenburg

Kranenburg · Am Samstag ging das Festival „Rock am Kreis“ in die sechste Runde. Bis in die Nacht spielten Bands auf zwei Bühnen, darunter auch Alfred Johnson, The Drive und Van Trien. Wir zeigen die schönsten Bilder.

16.06.2024 , 14:31 Uhr

Die besten Bilder von „Rock am Kreis" 2024 18 Bilder Foto: Markus van Offern (mvo)

Von Charlotte Hassel