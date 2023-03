Szenische Lesung geplant So war das Krisenjahr 1923 in Kleve

Kleve · Die Vergangenheit ist wieder aktuell: Schon vor 100 Jahren befand sich Deutschland in verschiedenen Krisen, die erstaunliche Parallelen zur heutigen Zeit aufweisen. Das will auch das Stadtarchiv in Kleve zeigen.

21.03.2023, 19:00 Uhr

Graubrot für 2200 Mark: Der Clevische Volksfreund von 1923. Foto: Stadtarchiv Kleve