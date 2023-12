Beauty Live & Hair Factory So war die Schönheits-Messe in Kalkar

Testen, netzwerken, sich beraten lassen – wer nicht direkt mit konkreten Kaufabsichten kam, verschaffte sich zunächst einen Überblick über das Angebot der über 100 Aussteller. Neben aktuellen Produkten und Dienstleistungen gab es in nahezu allen Sparten Einblicke in die Trends von morgen. Was man in der Beauty-Branche eben benötigt, oder auch nicht: Neue Techniken im Bereich der Wimpernverlängerung, vielseitige Haar-Gadgets und außergewöhnliche Nageldesigns in jeder Länge sorgten sowohl bei ausgelernten Fachkräften als auch bei Auszubildenden für Aufmerksamkeit.