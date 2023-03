Großer Andrang So war die Jobbörse in der Klever Stadthalle

Im Foyer war auch Niederländisch zu hören, denn einige Anbieter aus dem Nachbarland hatten auch den Weg in die Stadthalle gefunden. Grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung ist ein großes Thema im Kreis. „Warum soll man denn von Kleve bis Duisburg fahren, wenn man ganz in der Nähe in Nimwegen einen tolle Arbeitsstelle findet?“, so Denise Int-Veen, die als „EURES Line Managerin“ bei der Agentur für Arbeit Wesel in Kleve tätig ist und genau erklären kann, wie die grenzüberschreitende Arbeitsvermittlung in beide Richtungen funktioniert.