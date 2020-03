Freizeit und Genuss : Küchenparty im Landgasthof Westrich

Bedburg-Hau Der Landgasthof Westrich in Bedburg-Hau lud zur ersten Küchenparty. Spitzenköche aus der Republik kochten vor den Augen der Gäste. Sie präsentierten eine Welt der Kulinarik, in der sogar Dessert-Soßen drei Jahre ziehen müssen.

Und auch die Geschichten auf den Dessert-Tellern des Ehepaars Nölly sind im Preis inbegriffen. Wenn sie einen ihrer selbst gefertigten Keramik-Teller mit einer Schokoladen-Muschel, Ananas-Sorbet, einer Kakao-Mousse-Kugel oder einer drei Jahre im Rumtopf gereiften Waldbeeren-Soße bestücken, steckt mehr dahinter als ein Händchen fürs besondere Geschmackserlebnis. „Wir haben in den vergangenen Wochen viel Regen gehabt, da wollen wir unsere Gäste an diesem Abend in die sonnige Karibik entführen“, sagt die Keramik-Künstlerin Florentine Nölly.

Neben Nölly und Schröder waren das Joachim Schult aus Hamburg und Hendrik Peer aus Mülheim an der Ruhr. Was die Gourmets eint: das vom Stress unbeirrte Auge fürs Detail. Die Gäste schlendern durch die Küchenräume, schnuppern an den entstehenden Gerichten, stellen Fragen an die Küchenchefs. Das Treiben ist unübersichtlich. „Für mich fühlt es sich gut an, wenn die Gäste uns über die Schulter schauen. Heute wollen die Menschen wissen, woher ihr Essen kommt und wie es zubereitet wird. So bekommt man auch gleich Rückmeldungen“, sagt Schröder. Diese erschöpfen sich jedoch meist in wortloser Bewunderung. Bewunderung für kulinarische Kunst.