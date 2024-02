Prinzessin Claire erobert das Rathaus Die schönsten Bilder vom Rathaussturm in Bedburg-Hau

Bedburg-Hau · Die Narren regieren in Bedburg-Hau! Tulpenprinzessin Claire I. hat mit ihrem Gefolge am Samstag das Rathaus erobert. Bürgermeister Stephan Reinders schlug sich tapfer – am Ende musste er die Karnevalisten aber passieren lassen. Die schönsten Bilder.

10.02.2024 , 13:35 Uhr

78 Bilder So schön war der Rathaussturm in Bedburg-Hau 78 Bilder Foto: Ludwig Krause