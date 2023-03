In der Klever Stadthalle So war der Münztauschtag in Kleve

Kleve · Die Münzfreunde Kleve bieten an jedem zweiten Sonntag im Monat eine kostenlose Begutachtung von besonderen Geldstücken an. Welche Schätze in der Stadthalle dabei waren.

14.03.2023, 05:45 Uhr

Jeden zweiten Sonntag im Monat findet der öffentliche Münztauschtag statt. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wer hätte nicht gerne einmal gewusst, ob das alte Fünfmarkstück oder die Münze, die mal ein Geschenk war, wirklich wertvoll ist? Und war da nicht etwas mit einer Fehlprägung eines 50-Pfennig-Stücks aus alten D-Mark-Zeiten? Antworten auf solche Fragen findet man nun wieder beim monatlichen Tauschtag der Münzfreunde Kleve.Nach zweijähriger Coronapause, während der die Vereinsmitglieder sich nur intern austauschten, fand nun wieder im Kolpinghaus Kleve ein öffentlicher Tauschtag statt.