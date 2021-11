Bedburg-Hau : So war der Lichterglanz in Till-Moyland

So war der Lichterglanz in Till-Moyland

Bedburg-Hau-Till-Moyland (RP) Kinderlachen auf dem historischen Karussell, gemütliches Bummeln vor den Buden und ein Nikolaus, der kleine Geschenke mit viel Würde an die jüngsten Besucher in Till-Moyland verteilt. Der „Till-Moyländer Lichterglanz hielt, was er verspricht: vorweihnachtliche Atmosphäre, Besinnlichkeit, Bodenständigkeit, getragen von viel ehrenamtlichem Engagement der vielen, vielen Helfer aus dem Ort. „Beide Weihnachtsmarkttage waren sehr gut besucht“, sagt Hans-Peter Linzen, Vorsitzender der veranstaltenden Bürgerstiftung. „Von den Beschickern der Weihnachtsbuden gab es durch die Bank sehr zufriedene Rückmeldungen.“

Schon der Auftakt durch das Konzert des Emmericher Kantors Stefan Burs in der benachbarten St. Vincentius-Kirche war gut besucht. Die Gäste schlenderten an 15 weihnachtlich dekorierten Buden vorbei und stöberten durch das Angebot an kunsthandwerklichen Erzeugnissen, Weihnachtsgestecken und Adventskränzen, Schmuck und selbstgemachten Likören und Marmeladen. Anschließend lockten die Fischspezialitäten von Willy Goebels und Andreas Wolff. Zum Angebot gehörten aber auch die Weihnachtscurrywurst, Reibekuchen, Weihnachtsbier, Glühwein oder Champignons. Hans-Peter Linzen vergaß aber auch die ehrenamtlichen Unterstützer nicht: „Ohne sie gäbe es den Lichterglanz nicht, unzählige Menschen packen mit an, das ist eine tolle Gemeinschaftsleistung für unser Dorf.“