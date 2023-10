Weniger Teilnehmer So war der Kinder-Sommer im Kreis Kleve

Ihren „Lieblingsplatz in der Natur“ präsentierten in diesem Jahr Kinder und Jugendliche aus dem gesamten Kreisgebiet beim Fotowettbewerb. Den Mädchen und Jungen war freigestellt, ob sie selbst als Fotograf oder Akteur in Erscheinung treten wollten. Ebenso wichtig wie ein aussagekräftiges Foto war die Geschichte zum Bild: Was macht den Platz so besonders?. „Den Kreis Kleve erreichten tolle Aufnahmen von Balanceübungen am Altrhein, von Wettrennen übers Stoppelfeld und Geschwistern, die über die nassen Wiesen tollen“, heißt es von den Organisatoren. Zur Belohnung gibt es weitere Naturerlebnisse für die Urheber der stärksten Fotos: Eine Tierwanderung, ein Outdoor-Adventure-Spiel und eine Paddeltour auf der Niers.