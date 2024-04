Auftritt in der Stadthalle So war das Konzert mit „Voicemade“ in Kleve

Mit „Gamaya“ des zeitgenössischen Komponisten Paul John Rudoi holten „voicemade“ die Zuhörer ins Hier und Jetzt, ließen Patterns (Muster) wie Mantras ineinanderschwingen, begleitet von der Djembe. Drei Auszüge aus den selten aufgeführten „Seven Partsongs“ op. 17 von Gerald Finzi nach Gedichten von Robert Bridges aus dem Jahr 1937 beschenkten mit dem nachdenklichen „Nightingales“ und dessen außergewöhnlichem Ende, mit Leichtigkeit in „Haste on, my joys!“ und gewichtigen Emotionen im „Wherefore tonight so full of care“.