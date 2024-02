Statistik des Landesamtes So viele Ukrainer gehen im Kreis Kleve zur Schule

Zwischen den verschiedenen Schulformen tun sich allerdings Unterschiede auf. Die meisten ukrainischen Schüler besuchen im Kreis Kleve ein Gymnasium. Dort machen sie einen erheblich größeren Anteil der ausländischen Schüler aus als an den Gesamtschulen im Kreis. Normalerweise ist dort der Ausländeranteil besonders hoch. Im Kreis Kleve spiegelt sich das deutlich in den Zahlen wider. Aus den Daten geht hervor, dass fast 18 Prozent der Gesamtschüler keinen deutschen Pass hatten. An Gymnasien sind es etwas weniger als 10 Prozent. Ausländer kommen also deutlich seltener an ein Gymnasium im Kreis Kleve. Auffällig also, dass dies offenbar nicht für ukrainische Schüler gilt, die verglichen mit den Gesamtschulen häufiger an Gymnasien unterrichten werden.